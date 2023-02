Youtubers visitam o Acre e reclamam de buracos da BR-364

- Publicidade -

O casal de aventureiros Ghaidy Souza e Marcio Assis, que acompanhados do cachorro Paçoca cruzam o Brasil a bordo de uma Kombi, foram surpreendidos pelos problemas de infraestrutura das estradas no Acre.

Em um vídeo compartilhado no YouTube no canal Viagem Infinita, os viajantes lamentaram o estado da BR-364 ao entrar em território acreano: “muito buraco, Deus me perdoe. Horrível”, disse Ghaidy: “Parece que a gente está andando em cima de um queijo suíco”, completa Marcio.

O casal relata ainda que a lentidão da viagem por conta dos buracos causa estresse, e ressalta que as manobras necessárias para evitar os buracos maiores são perigosas e obrigam os motoristas a invadir a contramão.

O governo federal anunciou recentemente que dispõe de R$ 60 milhões para dar sequência ao trabalho de tapa buracos da BR-364, mas ainda não há informação sobre quais trechos receberão intervenções.

AC 24Horas