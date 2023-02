Xapuri: CIOPAER resgata adolescente que foi ferido acidentalmente com um tiro de espingarda

- Publicidade -

Um acidente com arma de fogo feriu acidentalmente um menor de 14 anos, na zona rural do município de Xapuri, na colocação Canindé, no Seringal Espalha, na tarde desta segunda-feira, 13, no interior do Acre.

Informações repassadas por familiares, são que o adolescente estava trabalhando na roça, quando se desequilibrou e caiu em cima da espingarda calibre 36, que disparou e atingiu o menor no peito. Familiares ouviram o disparo e se deslocaram até o local, onde encontraram o adolescente caído ao lado da espingarda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foi acionado para realizar o resgate e prestar os primeiros atendimentos ao jovem, que após receber o Atendimento Pré-Hospitalar foi encaminhado ao Hospital Epaminondas Jácome, onde deu entrada em estado crítico, sendo estabilizado pela equipe médica plantonista.

Após passar por exames e avaliações na unidade de saúde, foi decidido que o adolescente precisava ser transferido para Rio Branco, para receber atendimento no Pronto Socorro da capital. Imediatamente, foi solicitado o transporte aéreo do Governo do Estado para realizar a transferência do adolescente até o PS.

Confira o vídeo: