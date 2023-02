Vítima de assalto passa nome falso porque tem passagem por abuso e é foragido da Justiça

- Publicidade -

Na madrugada desta quarta-feira, 08, um homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU, onde disse que teria sido vítima de roubo (assalto), seguido de tentativa de homicídio, ao ser golpeado a faca diversas vezes. Durante o atendimento, ele teria passado o nome de Paulo César Barros Pereira, de 53 anos.

O mesmo nome ele confirmou quando deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, mas o que ele não sabia é que investigadores do Grupo de Pronto Emprego da Polícia Civil, estava pronta para iniciar investigação do suposto assalto.

No Pronto Socorro , o homem passou o mesmo nome aos policiais civis, que durante levantamento, descobriram que a pessoa com nome de Paulo César Barros Pereira, é um funcionário público do estado do Acre, que atualmente estaria participando de um curso de Doutorado no estado de Santa Catarina.

Diante da descoberta da polícia, o homem decidiu revelar o nome verdadeiro, o qual é Artuney Barros Pereira, de 51 anos, foragido da justiça por práticas de crimes de roubo, furto, estupro e falsidade de documentos, e possui mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil, também descobriu que Artuney estaria cumprindo pena por crime de estupro e estaria em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica e que teria cortado o equipamento e passou a usar o nome falso de um funcionário público do estado altamente qualificado profissionalmente.

Após receber alta médica, o criminoso foi conduzido a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA para as providências cabíveis.

