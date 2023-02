VIOLÊNCIA: Homem é ferido com faca e tem vísceras expostas na zona rural de Sena Madureira

- Publicidade -

Um homem identificado por Edson Nascimento da Silva, 24 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por arma branca (Faca) na noite de ontem (04) no ramal Cassirian, situado no km 15 da BR-364, área rural de Sena Madureira, sentido Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a nossa reportagem, ele foi atingido na região do abdômen e ficou com as vísceras expostas. Segundo a Polícia Militar, a principal acusada de cometer o crime é uma mulher, que até o momento continua foragida.

Moradores da localidade, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que imediatamente se deslocou a comunidade rural para fazer o resgate da vítima e em seguida o encaminhou ao hospital João Câncio Fernandes.

Por conta da gravidade do ferimento, ele foi transferido na madrugada deste domingo (05) para o Pronto Socorro de Rio Branco, a fim de receber atendimento especializado. O caso será investigado pela polícia civil do município.