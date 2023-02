Vini Jr. é o 1º brasileiro a marcar nas finais da Champions e Mundial

- Publicidade -

O atacante Vinícius Júnior entrou na história do futebol após marcar gol na final do Mundial de Clubes, quando o Real Madrid se tornou campeão nesse sábado (11/2). Uma vez que também fez um gol na final da Champions League, Vini Jr. se tornou o primeiro brasileiro na história a balançar as redes nas duas decisões.

Quando marcou contra o Liverpool, o ex-Flamengo foi o 11º brasileiro a conseguir o feito. Entretanto, ele foi o único da lista dos 11 jogadores a fazer um gol na final do Mundial de Clubes.

Antes dele, Neymar quase conseguiu ficar com o posto. Em 2015, ele marcou pelo Barcelona, na vitória do time contra a Juventus, por 3 x 1, na final da Liga dos Campeões. Quando disputou a final do Mundial, contra o River Plate, não conseguiu guardar o seu na vitória por 3 x 0.

O mesmo aconteceu com Marcelo e Casemiro, em 2014 e 2017, respectivamente, quando os dois atuavam pelo Real Madrid.

Até o momento, Vinícius Júnior detém o título de artilheiro dos Merengues nesta temporada, com 16 gols e sete assistências, e deve continuar ganhando protagonismo dentro do clube. Ao todo, são oito títulos pela equipe: uma Champions, dois Mundiais de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, uma Supercopa da Europa e duas Supercopas da Espanha.

Com informações Metrópoles