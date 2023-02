VÍDEO|Reviravolta no caso do tenente-coronel preso por porte de drogas na estrada de Sena; defesa vê falhas

A defesa do tenente-coronel da PM-AC Moisés Araújo, condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, pode conseguir um espetacular reviravolta no caso. O motivo são as falhas no processo. Em matéria recente veiculada por uma TV em Cruzeiro do Sul, a ex-mulher do militar também faz questionamentos, atraindo para o caso os direitos humanos. Pelo vídeo, que o Acrenews reproduz, ela relembra a cena da prisão, onde aparecem as falhas.

Além da família, a defesa do PM ressalta que, apesar da condenação, já está trabalhando nos recursos cabíveis ao caso. “Estão condenando uma pessoa inocente, que está sendo injustiçada. A sentença condenatória está eivada de erros na fundamentação jurídica, na dosimetria da pena. Ficamos abismados quando da leitura da sentença”, disse o advogado Matheus Moura.

Ele também ressaltou que houve uma perícia no celular do acusado, a qual demonstra a inocência, e sequer foi mencionada em sentença.

“Na parte da dosimetria da pena (cálculo para definir a pena que uma pessoa que foi condenada vai ter que cumprir), o fundamento utilizado vai totalmente contrário ao que a legislação afirma. Mas, iremos confrontar a sentença via recurso, e, tenho a certeza, que a Câmara Criminal irá sanar os erros advindos desta sentença teratológica, com a devida absolvição do Tenente Coronel Araújo”, finalizou.

Acre News