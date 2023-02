Vídeo de ‘parto humanizado’ de galinha viraliza e intriga redes sociais

- Publicidade -

Um vídeo intrigante viralizou nas redes sociais. Trata-se do que foi chamado de “parto humanizado” de uma galinha, em que o animal foi banhado com água morna e recebeu carinhos no corpo.

A gravação, publicada originalmente por um perfil francês do TikTok, foi vista 13 milhões de vezes, antes de ser republicada inúmeras vezes no Twitter e Reddit.

A reação de todos foi a mesma: como assim um parto humanizado de galinha? De fato é difícil entender como a ave pode precisar de alguma ajuda para botar um ovo, algo que ela faz por milhares de anos.

Mas as respostas logo vieram. A legenda do vídeo original afirma que a galinha não conseguiu botar o ovo. E não é difícil entender o motivo, uma vez que o ovo expelido foi gigantesco, ocupando toda a palma da mão da pessoa que ajudou no “parto”.

“Gente, era para ter sido cesária. Quase matou a galinha”, afirmou um comentário, acompanhado de um emoji de choque.

Outra resposta ainda elogia a língua francesa: “Ela chamando a galinha de maxerrir KKKKKK achei fofo”.