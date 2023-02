Vidal se irrita, atira chuteiras e deixa campo sem saudar torcida do Fla

- Publicidade -

O que aconteceu?

O chileno se revoltou ao ver que os também reservas Marinho e Matheus França seriam os últimos a entrar na partida; Irritado, Vidal voltou do aquecimento e arremessou a própria chuteira para longe duas vezes; Alguns jogadores que estavam no banco se surpreenderam com a atitude do colega.

Ele saiu rapidamente em direção aos vestiários assim que a partida acabou com vitória flamenguista.

A situação ficou constrangedora, já que todos os jogadores — incluindo os que estavam no banco com ele — se direcionaram ao centro do campo para saudar e se despedir da torcida antes do embarque para o Marrocos.

O Flamengo embarca para o Marrocos na noite desta quinta-feira (2) para a disputa do Mundial de Clubes, onde joga no dia 7 pela semifinal da competição.

UOL