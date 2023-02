Veja o que funciona neste feriado de Carnaval

- Publicidade -

Com a semana do Carnaval chegando, os servidores públicos dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual terão direito a recesso. De acordo com o decreto nº 11.160, de 23 de dezembro de 2022, os dias 20, 21 e 22 de fevereiro são pontos facultativos, sendo assim, os serviços voltam a ser prestados na próxima quinta-feira, 23.

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) não abrirá nos dias de feriado, fechando na sexta, 17, e retornando na quinta-feira.

Serviços públicos essenciais de atendimento em saúde de urgência e emergência, como o Pronto-Socorro, unidades de pronto atendimento (UPAs) e de atendimento especializado, como o Hospital das Clínicas, serviços de apoio e diagnóstico, setores de internação, centros cirúrgicos e unidades de tratamento intensivo, mantêm o funcionamento normal.

Na Segurança, as delegacias especializadas (de Flagrantes, de Investigações Criminais e da Mulher) também permanecem abertas.

Agência Acre