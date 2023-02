Veja 7 dicas para melhorar o sono das crianças sem remédio

O momento do sono é essencial para o desenvolvimento de crianças. De acordo com o psiquiatra e especialista em sono Thanguy Friço, o momento é importante nessa fase e na adolescência pois ativa dois hormônios fundamentais: o GH, responsável pelo crescimento; e a melatonina, responsável por regular o relógio biológico das pessoas, além de ajudar no desenvolvimento cognitivo, que facilita o aprendizado, na consolidação de memória, nas alterações de humor, perda de atenção e no sistema imunológico, que afeta a saúde de uma maneira geral. Veja a seguir 7 dias para auxiliar no sono das crianças:

1 – Crianças se espelham em seus pais e, dessa forma, o especialista recomenda que o costume de horários ajuda a regular o sono dos pequenos. É importante que os pais entendam que são exemplo para seus filhos para que eles criem hábitos, assim como alimentação ou exercícios físicos.

2 – O especialista recomenda que seja adotada a higiene do sono, entrando no ritmo de sono, pelo menos, 30 minutos antes de deitar. Para isso, é importante que sejam evitados contatos com telas, como celulares, computadores, tabletes e com a televisão. A redução de barulhos e o banho antes de se deitar ajudam também a induzir o sono melhor e mais rapidamente.

3 – Antes de se deitar, Thanguy Friço recomenda que sejam feitas apenas refeições leves, com tomar leite ou chá, e deixando refeições mais pesadas para serem ingeridas pelo menos 2 horas antes. Porém, é importante que a quantidade de líquidos ingeridas antes de dormir seja avaliada, de modo a evitar que a criança acorde no meio da noite para fazer xixi.

4 – É importante que os pais se atentem ao horário de esportes e atividades físicas das crianças, evitando colocá-las para executar tais exercícios no período da noite. “Quando fazemos atividade física, elevamos a temperatura do corpo, ficamos agitados. Sendo que na hora de dormir o que precisamos é de relaxamento. Nosso corpo foi feito para dormir à noite e funcionar de dia”, destaca Friço.

5 – A ansiedade é a principal causa da falta de sono em todas as idades. Para dribla-la, o médico aconselha que seja feita uma lista de prioridades para o dia seguinte, de modo a evitar que o cérebro se esforce em pensar nelas e relaxe.

6 – A pedagoga e especialista em sono infantil Jamille Da Guarda afirma que criar um momento de conexão entre a criança e seus pais, dando atenção para elas nesse momento, facilita o processo de adormecimento.

7 – Por fim, o psiquiatra recomenda a leitura de livros ou contar histórias para a criança dormir. “Quando nos transportamos para outro lugar, desfocamos dos problemas e dormimos de forma mais adequada. Com as crianças também podemos diminuir o estresse contanto histórias, lendo livros. Além de acalmar, isso fortalece muito o vínculo entre os pais e filhos”, finaliza.

Por R7