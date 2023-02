Uso de óculos “piratas” pode causar danos irreversíveis aos olhos

- Publicidade -

Não caia em golpes! Estes óculos que estão em todas as esquinas nas bancas de jornais, com os ambulantes nas praias e no comércio em geral, são extremamente perigosos e têm valores bem baratos, só que não oferecem a proteção necessária e literalmente podem enganar os seus olhos. Não se deixe levar por produtos que não estejam em conformidade com os parâmetros de qualidade exigidos pelas organizações de controle.

A legislação brasileira exige que todas as lentes vendidas no país tenham, no mínimo, 90% de proteção UVA e UVB. O filtro UV protege a visão dos raios solares. As lentes escuras de qualidade duvidosa são ainda mais danosas, pois, ao utilizá-las, a pupila do paciente dilata, permitindo a entrada de uma quantidade maior de radiação.

A exposição solar prolongada pode causar catarata. Os raios ultravioleta (UVB) estão mais agressivos no verão, quando os riscos de queimaduras, irritações na córnea e doenças infecciosas também são maiores.

“Estes óculos não têm proteção contra a radiação UVA e UVB que são as radiações emitidas que fazem mal para os nossos olhos, então você tem a sensação de estar sendo protegido, mas na verdade você está sendo até mais exposto”, alerta a oftalmologista Kemi Salami.

Sem a proteção adequada, pode acarretar a ceratite actínica e o pterígio. A ceratite actínica é uma inflamação na córnea, que costuma ocorrer em pacientes expostos de 6 a 12 horas ao sol. Os sintomas são vermelhidão, dor na região e sensação de areia.

Outro dano é a alteração na conjuntiva, membrana que recobre o olho, chamada de pterígio, que é o resultado entre outros fatores, de anos de exposição ao sol e poeira, caracterizada pelo crescimento de uma massa vermelha na direção da córnea, causando desconforto. Com os sintomas, deve-se procurar um oftalmologista para indicação de colírio adequado e, nos casos mais graves, o procedimento cirúrgico.

IG