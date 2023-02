URGENTE: Homem mata o próprio irmão durante desentendimento em Sena Madureira

- Publicidade -

A noite deste domingo (05) foi marcada por uma tragédia familiar em Sena Madureira, um homem matou o próprio irmão com um tiro de espingarda durante um desentendimento no ramal do km 16, situado na BR-364 entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

De acordo com informações repassadas com exclusividade a reportagem do Ecos da Notícia, a vítima foi identificada por Antônio Moreira da Silva (Mais conhecido por Cândido) 41 anos, e o suspeito se chama Antônio Raimundo Moreira da Silva (mais conhecido por Nego), 37 anos.

Segundo o que foi apurado, a briga foi motivada pelo consumo de bebida alcoólica, quando em dado momento Cândido teria partido para cima do acusado, que para se defender efetuou um tiro de espingarda a queima-roupa.

A Polícia Militar deverá se deslocar a localidade juntamente com Policiais Civis, para apurar mais informações e fazer a remoção do Corpo. O acusado não fugiu do local e estaria lamentando o ocorrido, alegando que foi em legítima defesa.