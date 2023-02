Ufac abre inscrições para pós em ‘Aprimoramento em Práticas Hospitalares e Medicina Veterinária Preventiva’

- Publicidade -

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu processo seletivo para ingresso no Programa de Aprimoramento em Práticas Hospitalares e Medicina Veterinária Preventiva. Serão cinco vagas ofertadas para o campus Rio Branco.

O curso será desenvolvido em 1.920 horas/aula, sendo 80% destas horas, aulas práticas e 20% de aulas teóricas. A pós-graduação terá duração de 12 meses.

Os aprovados poderão receber bolsa mensal no valor de R$ 1.250,00, paga pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional do Acre (FUNDAPE), durante o período 12 meses, desde que cumpra as exigências do programa e haja disponibilidade de bolsa. Vale ressaltar que o auxílio pode ser renovado por igual período, dependendo da disponibilidade de bolsas.

As inscrições para o processo seletivo serão do dia 31/01 a 28/02/23 e podem ser realizadas por meio eletrônico, sendo que a ficha de inscrição foi disponibilizada no ANEXO II do edital.

Os documentos e a ficha devem ser encaminhada via e-mail para: [email protected]

