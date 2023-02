Tuca Andrada surpreende ao pedir dinheiro para fãs nas redes sociais

- Publicidade -

Nesta última segunda-feira (06/02), Tuca Andrada, 58 anos, surpreendeu a todos ao postar um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda financeira para seus fãs e seguidores. Vale lembrar que o ator está longe da TV desde a novela “Amor de mãe” (Globo), de 2019. Tuca Andrada, ex-ator global, pede dinheiro na Internet

Logo a princípio, Tuca explicou que a vaquinha virtual tem a finalidade de arrecadar dinheiro para fazer uma peça de teatro. Ele alegou que desde 2022 está pagando a produção do espetáculo “Let’s play that” com recursos próprios.

O espetáculo é sobre o artista Torquato Neto (poeta, jornalista e letrista), que faleceu em1972, aos 28 anos de idade: “Estou preparando um espetáculo sobre o artista Torquato Neto. Estou ensaindo desde março e vou estrear em março agora de 2023. Durante todo esse tempo, eu pus do meu dinheiro. Não tenho lei de incentivo, não tenho patrocínio, nem o apoio de ninguém. E eu vim aqui passar o chapéu. Quem puder e quiser ajudar. Qualquer valor é bem vindo“, disse ele em um vídeo publicado no feed do Instagram.

Colegas de profissão de Tuca, como Heloisa Perisse e Nany People se manifestaram tentando ajudar o ator.

