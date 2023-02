Trio é flagrado fazendo sexo explícito em banco

- Publicidade -

Um grupo de três pessoas foi flagrado em vídeo fazendo sexo explicito na Praia de Iracema, em Fortaleza, Ceará. O local é considerado um movimentado ponto turístico da cidade cearense. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (6/2).

As imagens do trio logo viralizaram nas redes sociais. É possível observar que trata-se de dois homens e uma mulher. O vídeo não será reproduzido pelo Correio.

Vale lembrar que praticar atos sexuais em via pública é crime de ato obsceno. Segundo o artigo 233 do Código Penal, o ato pode ser punível com prisão de três meses até um ano — ou multa.

Também trata-se de crime publicar ou distribuir esse tipo de conteúdo sem o consentimento dos envolvidos.

O Correio tentou contato com a Secretária de Segurança Pública do Ceará para pegar mais detalhes sobre o caso, mas até o momento não recebeu resposta. Qualquer novidade será atualizada no texto.

Ao portal g1, a Polícia Civil do estado informou que vai apurar as circunstâncias do ato e que a população pode ajudar nas investigações pelo número (85) 3101-1344, do 2º Distrito Policial.

Correio Braziliense