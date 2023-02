Trânsito: Homem é atropelado por veículo no Conjunto Esperança e fica ferido

- Publicidade -

Um homem identificado por José Bonifácio Rebouças, de 46 anos, foi atropelado por um veículo, no Conjunto Esperança III, na rua Álvaro Inácio, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o veículo Gol, de cor prata, trafegava na rua principal, quando ao chegar em uma curva, já se deparou com o homem, que caminhava em via pública. Sem tempo para frear, o veículo colidiu no corpo de José Bonifácio, que caiu ao solo e ficou aguardando socorro.

O motorista do veículo parou e permaneceu no local, onde acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para prestar os primeiros atendimentos ao homem. Após alguns minutos, a equipe socorrista chegou na ocorrência e realizou o atendimento pré-hospitalar, para, em seguida, encaminhar o homem até o Pronto Socorro de Rio Branco.

José Bonifácio, deu entrada no PS em estado de saúde estável, com vários cortes na cabeça, nariz e se encontrava desorientado devido à pancada na cabeça.

Equipes do Policiamento de Trânsito estiveram no local, para realizar a perícia e dar continuidade aos procedimentos cabíveis junto ao motorista do veículo.

Confira o vídeo: