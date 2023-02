Trabalho conjunto entre Estado e Município realiza operação tapa-buraco em ruas da capital

- Publicidade -

governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, acompanhou neste sábado, 11, o andamento da operação tapa-buraco entre a rotatória da Uninorte, na Rua Alameda Alemanha, no bairro Jardim Europa, até a entrada do Bairro Jequitibá, passando pela Cidade da Justiça.

De acordo com o secretário da Seop, Cirleudo Alencar, no início da próxima semana será realizado o recapeamento asfáltico no mesmo trecho.

“O governador Gladson Cameli, junto ao prefeito Bocalom, determinou essas ações nas principais vias da capital, contemplando toda a população de Rio Branco”, enfatizou Alencar.

Os convênios entre o Estado e as prefeituras vêm promovendo uma série de obras de infraestrutura para oferecer condições dignas de trafegabilidade às populações de todos os municípios.

Agência Acre