Torcedores do Flamengo fazem protesto e pedem saída de grande jogador do time 

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo foca, agora, na disputa do Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (2), o clube carioca deixou o Rio de Janeiro, rumo a Marrocos, com a missão de ser, novamente, bi-campeão do Mundo. Para isso, terá uma complicada semifinal e, quem sabe, um grande duelo com o Real Madrid, na grande final da competição.

Antes de partir rumo ao Mundial de clubes, torcedores do Flamengo foram até o local para apoiar o gigante rubro-negro e Vidal, grande nome do time de VP, acabou sendo alvo de parte dos jogadores que estavam presentes no local.

Vidal se tornou alvo da torcida do Flamengo, após ter um vídeo nas redes sociais afirmando que jogaria com as cores do Colo Colo, do Chile, onde foi revelado. Nas palavaras de Vidal: “Se o Colo Colo quer lutar pela Libertadores, que me tirem do Flamengo”.

A declaração de Vidal não foi aceita de nenhuma forma por torcedores do Flamengo, que pedem a saída do volante do clube do RJ. “O meu Flamengo não precisa de você”, cantam alguns torcedores para o chileno, que tem contrato com o Fla até o final do ano.

