Tiktoker Gabriel Neto morre aos 20 anos; irmã lamenta: “Olhe por mim”

“Hoje, não perdi apenas um irmão, perdi uma parte da minha alma. O meu amigo, conselheiro, companheiro de vida, de trabalho, das festinhas”, lamentou Aline.

“Uma grande parte de mim se foi com você. Estive com você até no seu último minuto de vida. Sou eternamente grata pela nossa união. Você foi e sempre será o nosso Gabriel. Esta é a maior dor que alguma vez experimentei na vida. Perder meu irmão é perder parte da minha vida, é ver desvanecer a felicidade, a alegria de existir”, completou.

De acordo com o jornal local Hoje em Dia, Gabriel morreu afogado em uma represa na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

“Não vou me esquecer nunca do último sorriso que você deu para mim antes de tudo acontecer e nunca vou esquecer desses 20 anos vividos com você. Descanse em paz meu brother e olhe por mim se puder. Estarei aqui, chorando e orando por você, honrando nosso relacionamento e também seu nome e legado infinito de amor e amizade. Te amo eternamente”, finalizou Aline.

Metrópoles