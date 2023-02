Tiago Ramos e Nadine estão em viagem romântica pela Europa

- Publicidade -

Tiago Ramos tem negado que reatou com Nadine Gonçalves, porém os dois estão em viagem romântica pela Espanha. A informação é uma fonte da coluna, que ainda contou que eles estão em clima de “lua de mel”, embora nenhum deles tenha feito qualquer registro junto.

A coluna, que tem amigos em todos os lugares e até fora do Brasil, não ia deixar de contar que ele e a mãe de Neymar, acabaram tendo uma discussão, mas nada que pudesse afetar o romance. Nossa fonte expôs que o modelo surtou, mais depois ficou tudo bem.

Nas recentes postagens das redes sociais do ex-Fazenda é possível conferir que ele está na Europa. Inclusive, nas respostas das caixinhas de perguntas, ele confirmou que estava acompanhado, mas sem dizer com quem.

Tiago Ramos nega namoro com a mãe de Neymar e dispara ‘saberiam pela minha boca’

Tiago Ramos afirmou em entrevista ao programa ‘Fofocalizando’, nesta terça-feira (7), que não está namorando a mãe de Neymar e caso estivesse, seria “homem suficiente para assumir” a relação ao público. A volta do casal ganhou força nos últimos dias, após o influenciador postar a foto com um amigo em comum de Nadine Gonçalves.

O ex-participante de ‘A Fazenda14’ criticou as especulações sobre o relacionamento dos dois e ainda ressaltou que só procuram ele quando o assunto é polêmico ou a matriarca da família Santos. “As pessoas só me procuram para saber de alguma fofoca ou coisa do tipo, mas eu não voltei com ninguém, não. E, se eu tivesse voltado, as pessoas saberiam pela minha boca, entendeu?’’, falou para a atração do SBT.

Tiago e Nadine tiveram um namoro turbulento em 2020 e foram flagrados juntos na virada do ano.

Em Off