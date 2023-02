Thiago Silva renova contrato por um ano e deve se aposentar defendendo o Chelsea

- Publicidade -

O sonho do torcedor do Fluminense em ver o zagueiro Thiago Silva voltar a vestir a camisa do clube no qual foi revelado parece cada vez mais distante. Nesta sexta-feira, o Chelsea anunciou a renovação de contrato do defensor de 28 anos até junho de 2024.

Em um vídeo nas redes sociais com o brasileiro assinando a tela, o clube revelou o novo acordo. “Thiago Silva assinou um novo contrato para continuar no Chelsea por mais um ano”, informou o clube na legenda.

Depois de defender o Paris Saint-Germain por oito temporadas, Thiago Silva viu o clube francês abrir mão de seus serviços e acabou acertando com o Chelsea, que lhe abriu as portas em 2020. O zagueiro aceitou o desafio e, de cara, já conquistou a Liga dos Campeões, caindo rapidamente nas graças do torcedor inglês.

Após a queda da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar diante da Croácia, contudo, o futuro indicava para um retorno ao País. A tão temporada de despedida no Fluminense começou a ser especulada. Mas foi adiada nesta sexta e, se ocorrer, será com o defensor beirando os 40 anos.

Pela celebração do acordo feito, porém, Thiago Silva parece não ter mais vontade de se aposentar no Brasil. Ele compartilhou a imagem vestido com a camisa do Chelsea publicada na página oficial do clube e escreveu: ‘Para sempre azul, Chelsea.” Ainda usou a hashtag 2024. Recebeu muitos elogios e foi definido como “lenda” por alguns torcedores do clube inglês.

