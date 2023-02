Terceirizados denunciam salários atrasados e falta de materiais de limpeza em unidades de saúde

- Publicidade -

Os servidores terceirizados que trabalham em unidades de saúde do Acre estão com o salário atrasados desde o ano passado. Segundo a denúncia, a Empresa Red Pontes, pela qual foram contratados, não fez o pagamento do mês de dezembro, janeiro, fevereiro nem o 13º salário.

O pagamento de novembro teria sido feito no início deste mês de fevereiro.

Além do atraso no pagamento, os servidores estariam ainda sem material de limpeza para higienizar os hospitais e até sem papel higiênico. Entre as unidades de saúde que esses trabalhadores atuam estão: Pronto Socorro de Rio Branco, Maternidade Bárbara Heliodora, Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen), entre outras.

Uma funcionária, que pediu para não ser identificada, disse que estão trabalhando sem o básico. “Não tem papel higiênico nem material de limpeza. Além do pagamento atrasado, também não recebemos vale transporte, estamos dando nosso jeito para ir trabalhar,” lamenta.

Um dos sócios da empresa é o deputado estadual Afonso Fernandes. O gerente da empresa, José Gabriel da Silva, afirmou que a empresa estava trabalhando sem contrato até o início de janeiro e isso afetou diretamente os repasses da Sesacre.

O tempo de trabalho sem contrato será reconhecido, segundo o gerente, por meio de um reconhecimento de dívida.

“Todos os nossos colaboradores estavam cientes dos atrasos neste período, todos concordaram a trabalhar sem contrato. É bom que se diga que um termo de aceite foi enviado a esta empresa e, juntos com os funcionários, decidimos a continuar prestar o serviço que é essencial nas unidades hospitalares. A empresa não está medindo esforços para resolver a situação o mais breve possível”, argumentou.

Silva afirmou também que, na última sexta-feira (10), foi feito o pagamento de dezembro para os servidores. A expectativa é de que, ainda nesta semana, seja paga a segunda parcela do 13º salário e que esse mês seja normalizada essa situação.

Em relação aos materiais de limpeza, o gerente argumentou que houve atrasos no abastecimento, mas que o problema foi sanado ainda na semana passada.

O g1 também solicitou um posicionamento sobre a situação dos servidores à Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre). A assessoria de comunicação ficou de encaminhar um posicionamento ainda nesta segunda-feira (13).

Contrato

No dia 13 de janeiro deste ano, a Sesacre homologou um contrato de mais de R$ 54,6 milhões para prestação de serviços de limpeza nas unidades hospitalares. Entre as empresas beneficiadas está a Red Pontes, que ficou com mais de R$ 40 milhões para garantir a limpeza das unidades de Rio Branco.

A outra empresa, responsável pela manutenção dos hospitais de cidades do Baixo e Alto Acre, tem um contrato de mais de R$ 14 milhões.

“Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de limpeza hospitalar, visando a obtenção de adequada condição de salubridade e higiene em dependências médico-hospitalares, com a disponibilização de mão-de-obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, sob inteira responsabilidade da contratada, para atender às necessidades atender as unidades hospitalares localizadas em todo o estado”, diz parte da homologação.

