Técnica campeã estadual deixa o Acre e Assermurb tem mudança no comando para temporada

A técnica Andréa Albuquerque não vai comandar a Assermurb nas disputas do Campeonato Brasileiro Feminino A3 e Campeonato Acreano desta temporada. Campeã estadual invicta no comando da equipe em 2022, a treinadora deixou o Acre na última semana em busca de oportunidade de trabalho em Juiz de Fora (MG) e não segue no clube neste ano.

– Já era previsto antes mesmo de assumir a Assermurb e tive que vir mesmo com a conquista do título e participação da equipe no Brasileiro. A minha passagem na Assermurb foi importante na parte pessoal, mas de certa forma me elevou como profissional. Não vim para assumir nenhuma equipe no momento, mas posso dizer que vim em busca de novas oportunidades. Estou feliz com meu momento e grata por tudo que vivi na Assermurb pelo convite da Socorro (Siqueira) – diz Andréa Albuquerque, que deixou o time sem sofrer nenhuma derrota em jogos oficiais.

Diante da saída da treinadora, a direção da Assermurb agiu rápido e efetivou o professor Raimundo Rocha como novo técnico do time enquanto Carlito Neto será o auxiliar. Ele já integrava a comissão técnica desde a temporada passada e foi confirmado na função pela vice-presidente do clube, Socorro Siqueira.

– Eles já estavam ajudando quando ela (Andréa) veio no ano passado. Ajudavam na parte física, essas coisas. Eles são conhecidos das meninas, elas gostaram, adoraram a ideia porque eles são bem profissionais. Gostamos do trabalho dele e deles e ela deixou eles porque são ótimos – afirma a dirigente.

Andréa Albuquerque demonstra confiança no substituto e crê em continuidade do trabalho que estava sendo realizado.

– Tenho total confiança no trabalho do professor Raimundo Rocha e do Carlito Neto. A equipe já conhece eles até porque fizeram parte da comissão no ano passado. Então, o trabalho vai ter continuidade e isso é muito importante – ressalta.

A Assermurb está em pré-temporada desde a segunda semana do mês de janeiro. A primeira competição do ano será o Campeonato Brasileiro Feminino A3, previsto para iniciar no mês de abril. O Campeonato Acreano Feminino está programado para o segundo semestre, entre julho e outubro.

Fonte: Ge-Rio Branco