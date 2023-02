Taiwan esclarece que não detectou balões espiões chineses no seu espaço aéreo

- Publicidade -

O Ministério da Defesa de Taiwan disse na terça-feira que os seus sistemas de vigilância nunca detectaram balões espiões chineses e que os dispositivos que foram detectados eram apenas para fins científicos, nomeadamente para observação meteorológica. Um funcionário militar do Ministério, Wen Chi Huang, explicou aos media que “este tipo de balões de flutuação livre (sem sistema de propulsão) na troposfera, detectados nas proximidades de Taiwan, não podem desempenhar tarefas de inteligência”.

Taipé responde assim à informação publicada pelo Financial Times que, com base em fontes anónimas do governo de Taiwan, reconheceu o avistamento de dezenas de aviões militares chineses. Huang esclareceu que nenhum dos objectos detectados constituía uma ameaça.

Defendeu também o compromisso das autoridades de Taiwan para com a observação de tais objectos. “Temos vigiado de perto todos os objectos voadores em áreas próximas ou no nosso espaço aéreo”, disse ele.

Fonte: (EUROPA PRESS)