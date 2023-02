Tadeu Hassem assume liderança do Republicanos na Aleac

- Publicidade -

O deputado anunciou a novidade durante seu primeiro discurso, que contou com a presença de João Paulo Bittar, presidente regional da sigla

O deputado estadual Tadeu Hassem anunciou, durante seu primeiro discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (7) que será o líder do Republicanos na Casa do Povo. O discurso foi aclamado pelo presidente regional da sigla, João Paulo Bittar.

Durante sua fala, Tadeu destacou a força do partido e agradeceu a confiança depositada pela executiva. “Fomos o terceiro maior partido do estado em termos de votação, nas últimas eleições. Todos deputados do interior, em uma chapa que recebeu mais de 40 mil votos. Obrigado, João Paulo, pela confiança. Estamos assumindo, hoje, a liderança do partido na Aleac. O Republicanos, esta Casa, nosso governo, o povo acreano, podem esperar compromisso e responsabilidade nesse novo ciclo”.

O presidente da legenda João Paulo Bittar classificou a escolha como tranquila, e disse que a executiva do partido não precisou intervir. “Foi um processo absolutamente tranquilo. Estamos fortes na Casa do Povo e temos expectativas positivas para esse novo ciclo”.

Assessoria