Suspeitos de matar esposa de líder de facção serão julgados nesta semana na Capital

Em audiência de instrução e julgamento marcada para a próxima quinta-feira (16), na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, no Fórum Criminal, a Juíza estará ouvindo os depoimentos de Edilson Lima da Costa, Júlio Cezar Tavares do Nascimento, Roseli Santos de Almeida, Mário Santos de Almeida e Jaciel Batista, envolvidos no assassinato de Simone Barreto de Almeida, de 24 anos, esposa de um líder de facção da parte alta da capital acreana, e da tentativa de homicídio contra o irmão dela, José Carlos Barreto de Almeida.

Os crimes ocorreram em 2016, tendo como pano de fundo a disputa entre organizações criminosas. Na manhã do dia 20 de outubro daquele ano, Simone e seu irmão estavam na frente do Posto de Saúde do bairro Tancredo Neves quando foram abordados por várias pessoas em três veículos.

Sequestrados, foram levados para uma área de mata do Ramal do Canavial, no km 5 da Estrada do Mutum. No local, os sequestradores mandaram que ela ligasse para o marido, Bruno, que era líder de uma facção criminosa, verdadeiro alvo dos acusados.

