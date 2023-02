Suposto namorado de Gugu revela intimidades do casal após ser apontado como testemunha contra Rose Miriam

- Publicidade -

Thiago Salvático, o chef de cozinha que afirma ter mantido um relacionamento com Gugu Liberato, quebrou o silêncio em uma entrevista para o colunista Leo Dias, do Metrópoles. Em janeiro, ele perdeu um processo na Justiça onde tentava reconhecer que tinha uma união estável com o apresentador, que morreu há três anos após sofrer uma queda em sua casa nos Estados Unidos.

“Vivemos quase nove anos juntos. Terminou porque ele morreu. É uma dor que me tira o ar. É triste tirar alguém da minha vida e eu ter que ficar provando”, afirmou o cozinheiro.

Thiago garante que era desconhecido apenas da mídia e que convivia com todo o staff de Gugu. “Quem não me conhecia era a mídia. Todos os amigos e empregados dele me conheciam. Eu ia na gravação de programa. Conheço a cozinheira, o motorista, o piloto de helicóptero, conheço tudo”, declarou.

Thiago também afirma que ele e Gugu tinham vários planos e que o apresentador pretendia se aposentar da TV no ano seguinte. Ele reivindicou o fato de a relação secreta do Gugu também fazer parte da história dele. “A história não é só do Gugu, que Deus o tenha. Eu não estou aqui expondo ninguém porque essa história é a minha também. Nós vivemos quase nove anos juntos e isso só terminou porque ele faleceu. Não teve um término, ninguém disse pro outro que não estávamos mais juntos. Acabou porque ele faleceu”, reforçou.

Durante a entrevista para Leo Dias, o chef de cozinha chorou perante as acusações de que quer apenas o dinheiro do apresentador. “Ele só teve dois relacionamentos. Com um, que não vou falar o nome mas sei quem é, ele viveu 16 anos, e comigo. É muito triste ter de ficar explicando, por ouvir que estou aparecendo apenas para expor alguém. Eu só queria que a Justiça fizesse o trabalho dela, e eu não tivesse que vir aqui expor nada”, protestou.

THIAGO SALVÁTICO DEVE DEPOR CONTRA ROSE MIRIAM

A entrevista de Thiago vai ao ar três depois de a coluna de Leo Dias revelar que parte da família de Gugu se uniria ao cozinheiro como forma de desmentir a versão apresentada por Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador. O objetivo é provar que ela não mantinha uma união estável com o comunicador para que ela não receba parte da herança e nem a pensão destinada aos jovens.

Segundo a coluna, Thiago foi uma das testemunhas convocadas pelos advogados da mãe e dos irmãos de Gugu para depor contra Rose. Essa atitude vem a reforçar o racha na família do apresentador: enquanto o filho mais velho, João Augusto, está do lado dos tios no objetivo de deserdar a mãe, as gêmeas, Marina e Sofia, permanecem dando apoio à genitora. “Estamos e sempre estivemos apoiando nossa mãe em sua luta para que seja feita justiça, o que esperamos deve ocorrer muito em breve”, disseram as jovens, em comunicado conjunto divulgado nas redes sociais.