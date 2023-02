Sumida e irreconhecível, atriz da Globo surge com namorada em aldeia indígena de Tarauacá

- Publicidade -

Após meses afastada das redes sociais, a atriz da Globo, Maria Casadevall, conhecida por atuar em novelas conhecidas do público e em séries da Netflix, surgiu completamente irreconhecível e com cabelos raspados, na aldeia indígena Huni Kuin, no município de Tarauacá, interior do Acre.

Os cliques raríssimos foram compartilhados nas redes sociais do coletivo indígena em que a atriz faz parte, o Ori Yuxibu. Nas imagens, é possível ver Maria em rituais da etnia indígena acreana conhecida por ser a protetora do chá da Ayauasca.

“A Jornada Corpo e Ancestralidade é uma tecnologia social, política, econômica e espiritual que GPS não alcança e o sistema não lê. Cada vez mais trago pra autoconsciência que: localizar as estruturas e dar nome à elas é uma profunda jornada DECOLINIAL interna”, diz a legenda do post que conta um pouco do processo vivido pelo coletivo na aldeia.

Em 2021, a atriz havia assumido namoro com a percussionista de um tambor africano originário da Nova Guiné, Larissa Mares. As duas raramente são vistas juntas em público.

Com informações ContilNet