Sujas e abandonadas, irmãs de 2 e 6 anos são resgatadas pela PM

Duas irmãs de 2 e 6 anos foram resgatadas pela Polícia Militar neste fim de semana, em Campo Grande, após serem encontradas sujas e em condições de abandono. O pai, que estava bêbado, foi levado para a delegacia.

A polícia foi acionada por volta das 10 horas desse domingo (12), quando ocorreu a denúncia para o 190. Ao chegarem a casa, os militares encontraram o portão da residência aberto, as meninas no quintal e o pai sentado em uma cadeira com uma garrafa de cerveja e embriagado.

Foi percebido que as meninas estavam em meio a entulhos de construção e a casa não tinha condições de ser habitada. Quando questionado se havia deixado as filhas sozinhas, o homem de 59 anos disse que havia ido ao bar comprar cervejas, mas testemunhas contaram que as meninas apareceram no estabelecimento por volta das 4 horas da madrugada atrás do pai.

A menina de 2 anos estava suja, sem calcinha, com feridas pelo corpo e dizia estar com fome. As irmãs ainda contaram que constantemente apanham do pai. O Conselho Tutelar foi acionado e as meninas entregues a uma conselheira. O homem ficou alterado e foi levado para a delegacia.

Fonte: Midiamax Uol