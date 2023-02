Soldados ucranianos recebem milhares de Bíblias camufladas

- Publicidade -

A Sociedade Bíblica Reformada (GBS) da Holanda imprimiu quase 10.000 Novos Testamentos em ucraniano, a fim de alcançar os soldados na frente de batalha na Ucrânia.

As Bíblias foram confeccionadas com um detalhe especial, com todas as capas camufladas, de acordo com o portal holandês Reformatorisch Dagblad.

Os exemplares foram distribuídos pelo capelão Vshyvskin. Ele é pastor de uma congregação em Brovary, que fica a leste da capital ucraniana, Kyiv.

Os soldados estão mais abertos a questões espirituais do que em épocas anteriores, disse uma fonte ao GBS.

“Não há ateus nas trincheiras”, disse. “As pessoas que lutam são continuamente confrontadas com a morte; é por isso que agora eles estão abertos a questões espirituais”, continuou.

[Gospel Prime]