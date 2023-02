- Publicidade -

A skatista brasileira Rayssa Leal, a “Fadinha”, sagrou-se campeã do Mundial de Skate Street neste domingo (5), em Sharjah, Emirados Árabes Unidos.

Na final, Rayssa Leal superou outras sete skatistas, entre elas as brasileiras Gabriela Mazetto e Pamela Rosa. O torneio acumula pontos para as atletas que buscam se classificar para as Olimpíadas de Paris, em 2024.

Aos 13 anos, Rayssa Leal conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

Com informações CNN