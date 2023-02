Síndrome de Tourette: entenda a doença de Cara de Sapato do BBB 23

- Publicidade -

Reality shows como o Big Brother Brasil 23 acabam dando mais evidência a novas discussões que até então não tinham tanto destaque. Desta vez, o tema é a Síndrome de Tourette.

Em uma conversa na cozinha do BBB 23, o lutador Antonio Carlos, o Cara de Sapato, se abriu com os brothers sobre como foi diagnosticado com a síndrome aos 7 anos, quando começou a ter os primeiros sintomas e os pais o levaram ao médico.

Sintomas

A Síndrome de Tourette é um distúrbio do sistema nervoso caracterizado por movimentos motores e vocais involuntários, explica a Livia Castelo Branco, psiquiatra da Holiste Psiquiatria.

“São movimentos rápidos, recorrentes, e não são rítmicos. Podem ser nas mãos, nos olhos, etc, e os tiques também podem ser de vocalização”.

No caso dos espasmos de vocalização, a psiquiatra diz que podem ser de sílabas, às vezes grunhidos, e até mesmo espasmos mais complexos.

“São movimentos mais elaborados, mas de músculos que não têm relação. Por exemplo, o olho e o braço”, explicou a especialista.

Outro caso é o chamado coprolalia, em que o paciente fala palavrão como um tique.

Castelo Branco também explica que pessoas com a síndrome sentem uma urgência muito grande em ter os espasmos e ficam aliviadas depois:

“Não é completamente involuntário, mas existe uma certa dificuldade de controle desses movimentos e vocalizações”, conta.

Os tiques pioram quando a pessoa está muito empolgada, ansiosa ou cansada. Em atividades mais calmas, é possível focar e aliviar um pouco.

O diagnóstico

A psiquiatra afirma que os sintomas se iniciam antes dos 18 anos, ainda na infância ou na adolescência, e não são causados por nenhuma doença, como a de Huntington, ou pelo uso de algum tipo de substância.

É comum que a Síndrome de Tourette esteja acompanhada de outros transtornos de ansiedade, como o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

“É importante que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível para que a gente possa diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente”, explica a psiquiatra.

O tratamento inclui acompanhamento psicológico na abordagem de terapia comportamental e medicações em alguns casos.

A vida de quem tem Síndrome de Tourette

Segundo a psiquiatra, a síndrome impacta a vida da pessoa por conta do desconforto social provocado pelos espasmos e movimentos involuntários.

“As pessoas riem, os tiques podem causar dificuldade de concentração, redução de rendimento em algumas atividades, como evitar apresentações na escola, no trabalho, entrevista de emprego, etc.”, explicou a médica.

No caso do Cara de Sapato, que está confinado em um reality show visto por milhões de pessoas, ela diz que não há tanto prejuízo por ele já ser adulto. “Geralmente os sintomas tendem a diminuir nessa idade”, explica.

“Estar em um reality show não necessariamente atrapalha, mas pode sim aumentar o risco de você ter mais tiques por estar mais exposto”, conta.

Segundo a profissional, a tensão, ansiedade e estresse tendem a aumentar os sintomas da síndrome.

Por CNN