Shakira recebe multa após reclamações de pais de Piqué. Entenda!

Shakira foi multada após receber uma série de reclamações dos vizinhos. Os pais de Piqué, inclusive, fizeram parte do coro contra a cantora. Entenda:

Como Shakira bem disse na música, Piqué se separou e deixou os pais como seus vizinhos. Por isso, a cantora está passando poucas e boas com os sogros morando ao lado. Após pensar em construir um muro separando as casas – que são interligadas -, a cantora foi multada pela polícia de Barcelona devido a reclamações de Joan Piqué Rovira e Montserrat Bernabeu.

As reclamações aconteceram por causa da festa de aniversário de Shakira. Comemorada no dia 2 de fevereiro, a cantora recebeu alguns convidados em sua casa e, ao que parece, o evento durou até tarde. Segundo a polícia, Shakira não respeitou o horário de silêncio, entre 22h e 8h.

Segundo a imprensa espanhola, a festa de Shakira só terminou quando a polícia foi chamada pelos vizinhos da cantora (inclusive os pais de Piqué) devido ao barulho. A multa recebida por Shakira foi de 300 euros, cerca de R$ 1.660.

Pais de Piqué querem tomar atitude após perturbações de Shakira

De acordo com o programa espanhol Socialite, os pais de Gerard Piqué estão pensando em mudar de casa. Tudo isso porque não estariam nada contentes com as constantes festas que Shakira tem dado em sua mansão.

Purepeople BR