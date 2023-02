Sessões cinematográficas adaptadas para o público autista serão exibidas todo mês em Rio Branco

- Publicidade -

Após algumas sessões realizadas, o cinema do Via Verde Shopping, o Cine Araújo, divulgou que as sessões cinematográficas adaptadas ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) serão exibidas uma vez por mês. A decisão foi tomada de acordo com as normas da Lei Estadual N° 3.965, sancionada em julho de 2022.

As sessões seguirão com as adaptações realizadas nas últimas sessões, voltadas para a comunidade com neurodiversidade, como a ausência de propagandas e trailers, luzes da sala acesas durante toda a exibição do filme, portas abertas para a circulação do público, volume do som adaptado à sensibilidade sonora dos ouvintes e temperatura mínima do ambiente adaptada. A programação será divulgada nas redes sociais do shopping e do cinema.

A Técnica em Assuntos Educacionais, Rauana Batalha, de 37 anos, autista e mãe de uma criança de 6 anos, que também é autista, acompanhou as últimas sessões adaptadas oferecidas e falou sobre o que espera da programação mensal do cinema.

“Essa é uma iniciativa importante. Mas espero que não se restrinja a filmes infantis, porque é o que tem ocorrido. Os autistas também crescem”, disse Rauana, que desde o ano de 2019 realiza projetos voltados para a informação e sensibilização para a convivência com pessoas que têm um funcionamento neurológico diferente da maior parte da população.

Marcelo Cordeiro, coordenador do projeto Cine Teatro Recreio AC, que visa o lançamento de filmes na capital acreana, explica que as adaptações técnicas também podem ser realizadas durante as sessões de cinema independente. Para isso, é necessário equipamentos e tecnologias modernas para a qualidade das projeções.

“O projeto Cine Teatro Recreio, dentro das suas linhas de ação, pensa há muito tempo em sessões especiais de acessibilidade para públicos surdo-mudo, e também autistas”, finalizou.

Com informações A Gazeta do Acre