Sesacre vistoria Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil

Com o foco no plano de 100 dias e na excelência do atendimento dos pacientes do município de Assis Brasil, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizou neste sábado, 11, uma vistoria na Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil.

A unidade passará por uma manutenção predial ainda no primeiro semestre de 2023. O orçamento de R$ 1.013.987,77 é oriundo de recurso próprio e de R$ 499.744,00 de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, para manutenção, revitalização e equipamentos.

É composta por 14 leitos habilitados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 12 deles direcionados à internação clínica e dois para serviços de pré-parto, parto e pós-parto. Também possui serviços de ambulatório para atendimentos de baixa e média complexidade, urgência e emergência, apoio e diagnóstico com laboratório e serviço de radiologia. A Unidade foi inaugurada em 2012 e desde então não havia passado por nenhum tipo de intervenção em sua estrutura.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, está no planejamento dos primeiros 100 dias a visita a todas as unidades do estado e o levantamento das principais demandas e o que se pode ser atendido de forma imediata.

“Estamos visitando a unidade e vendo o andamento da obra, traçando um fluxo alternativo, apoiando o município e disponibilizando uma ambulância branca para o transporte dos pacientes que necessitam de internação”, destacou o titular da pasta.

Para a gerente-geral da Unidade, Valéria Moraes, a visita traz respaldo para o trabalho e alinharas ações, entendendo a intenção da gestão estadual para oferecer juntos um serviço de qualidade para a população de Assis Brasil.

“A gestão conhece nosso trabalho e essa visita vem para nos ajudar e potencializar os serviços que já oferecemos. Pretendemos entregar a Unidade no plano dos 100 dias, para oferecer segurança e qualidade na assistência hospitalar aos nossos munícipes”, evidenciou Valéria Moraes.

Com informações Agencia Acre