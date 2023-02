Sérgio Mallandro revela doença e passa por cirurgia; saiba mais!

- Publicidade -

Nesta última quinta-feira (02/02), Sergio Mallandro, 67 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que passou por um procedimento cirúrgico no quadril. O comediante contou que fez uma autoplastia, que consiste em substituir a articulação por implantes para aliviar dores causadas pela osteoartrite avançada.

Logo a princípio, Sérgio falou sobre a cirurgia: “Estou aqui me recuperando da minha cirurgia no quadril. Coloquei uma prótese no quadril.“, contou.

Na sequencia, Mallandro também afirmou que decidiu se submeter ao procedimento para ter uma qualidade de vida melhor: “para voltar a treinar jiu-jtsu, dar uma caminhada forte na praia e ter um pouquinho mais qualidade de vida. Tomei coragem, e foi tudo maravilhoso.“, disse.

O apresentador também disse que est animado para no sentir mais dores, mas agora precisa focar no pós-operatório: “ remédio pra c, remédio pra l. Agora vou começar a aprender a andar no andador.“, relatou em um vídeo publicado no Instagram

