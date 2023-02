‘Ser líder do Bocalom na Câmara é um privilégio’, diz vereador João Marcos Luz

- Publicidade -

Na abertura dos trabalhos no Legislativo municipal, nesta terça-feira, 7, o vereador João Marcos Luz (MDB) afirmou que se sente honrado em ter sido convidado para ser líder do prefeito Tião Bocalom, na Câmara de Rio Branco.

“Defenderei a transparência e a harmonia entre os poderes. Trabalharei para unir ainda mais a base de apoio ao prefeito para que o executivo consiga fazer um bom trabalho. Ser líder do prefeito Tião Bocalom é um privilégio”, disse o parlamentar.

Luz, que já exerceu o cargo de vereador na Capital, comentou que caminhará junto com seus pares.

“Temos que trabalhar de forma independente, mas em harmonia com o executivo. Buscarei a proporcionalidade entre a Câmara e Executivo. Será um prazer levar todas as demandas do Legislativo ao Executivo e vice versa. Só com transparência teremos equilíbrio”, concluiu o vereador

A Gazeta do Acre