‘Senhorzinho do tráfico’ é preso ao ser flagrado vendendo maconha para adolescentes

Homem, de 64 anos, foi preso em flagrante vendendo maconha para adolescentes, nesta quinta-feira (2), em frente de um Shopping localizado em Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande.

Após várias denúncias, policiais civis se deslocaram até ao endereço e constatou movimentação de menores consumindo drogas pelo local e o suspeito, conhecido como ‘senhorzinho’ que realizava o comércio de maconha na praça.

Durante a abordagem e em revista pessoal, foi apreendido 60 gramas de maconha dividida em porções e R$195. Com a autorização do suspeito, a equipe entrou em sua residência e encontrou mais 335 gramas de maconha.

Com a identificação do indiciado, foi possível constatar que se trata do principal suspeito de um roubo com emprego de arma de fogo que ocorreu nas imediações do local. O suspeito foi conduzido até a 1DP/Ponta Porã, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

TopMídiaNews