Sena Madureira tem noite mais sangrenta do ano com duas mortes e duas tentativas de homicídio

A noite deste sábado (04) foi a mais sangrenta de 2023 em Sena Madureira até o momento, com o registro de ao menos 04 episódios de violência, sendo duas mortes consumadas e duas tentativas de homicídios.

O primeiro crime da noite ocorreu por volta das 20:30, quando o jovem Francisco Sales de Souza, 33 anos, foi executado com vários tiros na rua Jorge Escócio de Farias, região do bairro Ana Vieira. Segundo informações de populares, os criminosos estavam em uma motocicleta e dispararam várias vezes não dando chance de defesa a vítima.

Também na noite de ontem, o jovem Ilton Nascimento, foi morto com golpes de facas durante uma briga generalizada em uma festa que ocorreu no seringal Repouso, localizado às margens do rio Macauã, área rural do município.

O irmão dele, identificado por Natal Nascimento, também foi ferido na perna durante a confusão. O suspeito é um rapaz identificado inicialmente por Fernando, ele continua foragido. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, e Corpo de Bombeiros se deslocaram a localidade para apurar mais informações.

Já no ramal Cassirian, situado no km 15 da BR-364 entre Sena Madureira e Rio Branco, o jovem Edson da Silva Nascimento, 24 anos, foi esfaqueado por uma mulher e ficou com as vísceras expostas. A polícia militar e o SAMU estiveram no local, encaminharam a vítima ao hospital João Câncio Fernandes e em seguida ele foi transferido ao Pronto Socorro de Rio Branco, para receber atendimento especializado. Todos os crimes serão investigados pela polícia civil.

