Na tarde do dia 2 de fevereiro a guarnição do 6º BEPCIF recebeu um chamado via 193, informando que havia um animal silvestre em um colégio no bairro Vila Militar.

A guarnição de salvamento foi ao local, constatou que se tratava de um roedor de hábito noturno conhecido popularmente como “paca de rabo”.

Assim, a guarnição realizou a captura do animal e levou para soltura em uma zona de mata distante da zona urbana.

[Ascom BEPCIF]