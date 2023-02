Sena Madureira: Jovem esfaqueado por mulher não morreu, afirmam familiares

- Publicidade -

Familiares do jovem Edson da Silva Nascimento, 24 anos, procuraram a nossa reportagem para afirmar que ao contrário do que foi divulgado por alguns meios de comunicação de Sena Madureira e do Estado, ele não morreu, e continua se recuperando em um leito do Pronto Socorro de Rio Branco.

Edson foi atingido por uma perfuração de arma branca (Faca) desferida por sua própria esposa, na noite do último sábado (04) no ramal Cassirian, situado no km 15 da BR-364 entre Sena/Rio Branco. Por conta do ferimento ele ficou com as vísceras expostas.

Após ser levado pelo SAMU ao hospital João Câncio Fernandes, o jovem foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde passou por uma cirurgia e está se recuperando bem.

A polícia militar de Sena Madureira informou que a autora do crime foi presa, e conduzida a delegacia de polícia civil para prestar depoimento. Ainda não há previsão de alta para o jovem, porém ele está fora de perigo.

Matéria relacionada a este assunto: