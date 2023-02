Sem acordo, Polaco não seguirá no Tourão do Humaitá

- Publicidade -

O Humaitá sofreu sua primeira baixa para 2023. O meia-atacante Polaco, uma das apostas do técnico Álvaro Miguéis para buscar resultados expressivos na temporada, não vai mais seguir no clube. O empresário do atleta e a diretoria do Tourão do Humaitá não chegaram a um acordo financeiro e as negociações foram encerradas, segundo informou o cronista esportivo Paulo Roberto Araújo durante o programa esportivo da Rádio Difusora Acreana.

Essa seria a segunda passagem do jogador pelo tricolor porto acrense. Na temporada 2021, o meia-atacante de 29 anos chegou a jogar boa parte do primeiro turno com a camisa do Tourão do Humaitá, mas deixou o clube após receber uma proposta de um clube de fora do país.

Com estreia agendada para o sábado (18) de carnaval contra o Trem-AP, pela primeira fase da Copa Verde, o técnico Álvaro Miguéis terá dez dias para ajustar sua equipe na busca de uma classificação às oitavas-de-final do torneio para encarar a equipe do Clube do Remo.

Na tarde dessa terça-feira (7), o Tourão do Humaitá trabalhou no campo “B” da Federação de Futebol do Acre (FFAC).