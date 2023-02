Seamd realiza reunião de alinhamento com os conselhos estaduais

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos (Seamd) realizou nesta quarta-feira, 1º, reunião com todos os conselhos estaduais para apresentação da nova equipe.

Durante o encontro, que ocorreu na sede da Seamd, em Rio Branco, o secretário Lauro Veiga destacou o esforço de todos. “Agradeço o empenho de vocês e destaco que iremos andar lado a lado com os conselhos”, afirmou.

A reunião contou com representantes de todos os 11 conselhos estaduais, que reafirmaram o compromisso com as políticas públicas e pautas sociais do Estado.

Órgãos Colegiados participantes da reunião:

1. Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas;

2. Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres – Cedim;

3. Conselho Estadual dos Direitos Humanos e Cidadania – CEDHC;

4. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA;

5. Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – Cedi;

6. Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Conede;

7. Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea;

8. Conselho Estadual de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT – CECDLGBT;

9. Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – Coepir;

10. Conselho Deliberativo do Programa de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Estado do Acre – Provita;

11. Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado do Acre – PPCAAM/AC.

Fonte: Agência do Acre