Saúde do Estado realiza mutirão de exames para diagnóstico de doenças neurológicas em crianças

Parte do plano de governo para os cem primeiros dias do ano é diminuir a fila de espera para exames nos serviços de saúde do Acre. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou neste fim de semana, 4 e 5, um mutirão de exames de ressonância magnética com sedação, em Rio Branco. Ao todo, 64 crianças que aguardavam pelo procedimento foram beneficiadas.

“Um dos pilares do Ministério da Saúde é o remanejamento de recursos represados, a fim de reduzir não só as filas de cirurgia, mas, também, as filas de exames e de consultas com especialistas. Nós iniciamos com a atenção às crianças, com o objetivo de investigar algumas doenças. E isso contribui para diminuir a demanda reprimida para esses procedimentos”, disse o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A ampliação da oferta de consultas laboratoriais em neuropediatria no estado resultou em um aumento da fila de espera para o exame de ressonância magnética com sedação. O procedimento, que é ofertado semanalmente no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), é indicado para auxiliar no diagnóstico de diversas doenças neurológicas, de acordo com os critérios clínicos solicitados pelo médico.

Segundo a gerente-geral do Complexo Regulador Estadual, Pedrini Penha, os mutirões se mostram uma estratégia eficaz para aplacar o tempo de espera dos pacientes pelos serviços de saúde. “A Sesacre vem buscando estratégias para atualizar essa fila de espera. O chamamento se dá pela classificação de prioridades, conforme o tempo que o paciente está aguardando”, informou.

Fonte: Agência do Acre