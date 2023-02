Saúde alinha ações para ampliar e melhorar os serviços na regional do Juruá

- Publicidade -

O titular da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), Pedro Pascoal, realizou encontro com membros da Coordenação de Saúde do Juruá para alinhar ações de governo que visam melhorar e ampliar os serviços da pasta na região. A reunião se deu na tarde desta terça-feira, 7, na sede da Maternidade de Cruzeiro do Sul.

Na pauta, a elevação da cobertura vacinal no estado, a saúde digital e indígena, o levantamento para habilitação de leitos, a continuidade do programa de realização de cirurgias eletivas, a realização do programa Saúde Itinerante para indígenas e a implantação do procedimento de cateterismo no Vale do Juruá, entre outras.

“A prioridade do governo é elevar a qualidade de vida do acreano. Nesta região, vamos iniciar pelo fortalecimento dos serviços, dando resolutividade ao problema de transferência de pacientes, descentralizando os atendimentos, investindo na contratação de especialistas, aquisição de equipamentos e valorização de profissionais, entre outras medidas”, ratificou o secretário.

Diani Carvalho, coordenadora regional da Sesacre, avalia o momento como oportuno para estabelecer metas e garantir a continuidade dos projetos que promoveram saúde na região. “Vamos dar total apoio às políticas que visam melhorar a vida da população”, enfatizou.

Humanização da Saúde no Juruá

Em visita técnica à rede hospitalar de Cruzeiro do Sul, na tarde desta terça-feira, 7, o gestor da Sesacre conheceu as dependências e demandas das unidades.

Na ocasião, Pedro Pascoal detalhou a ousada meta de humanizar o setor na região. “É o início de um novo tempo para a Saúde do Juruá, pois temos por objetivo conhecer os nossos pontos de atendimento e, posteriormente, garantir-lhes a estrutura necessária para que ofereçam a melhor assistência e serviços de maior complexidade ao paciente. Queremos dar autonomia à regional, humanizando o atendimento, de modo que o paciente não necessite sair da sua região para receber suporte médico”, expôs.

