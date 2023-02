Sargento da PM que integrava Ciopaer morre no PS de Rio Branco

- Publicidade -

O sargento João Plácido da Silva Souza, da Polícia Militar, que integrava a equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) morreu nesta quarta-feira (1º) no Pronto-socorro de Rio Branco vítima de uma pancreatite. Ele tinha 35 anos e há 14 anos integrava a PM do Acre.

Em nota, o comando da Polícia Militar lamentou o falecimento e lembrou que o sargento fazia parte do seleto grupo de “caveiras” do Estado do Acre, concluindo o Curso de Operações Especiais (COEsp) em 2013, no Estado de Rondônia, ficando conhecido como “Caveira 19”.

“Durante sua carreira profissional, o militar atuou na Companhia de Operações Especiais (COE), no 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) e atualmente estava lotado no Centro Integrado de Operações Aéreas, da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). Neste momento de dor, prestamos as mais sinceras condolências aos familiares e amigos, e rogamos a Deus que os conforte com a certeza de que seu ente querido habita agora um lugar melhor, longe das mazelas e sofrimentos terrenos”, acrescenta a nota oficial.