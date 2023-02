São Paulo bate o Santo André fora de casa com gol nos acréscimos

- Publicidade -

O São Paulo venceu o Santo André por 1 a 0 na tarde deste domingo (5), jogando no ABC Paulista. O gol, marcado já nos acréscimos do segundo tempo, foi do zagueiro argentino Alan Franco, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni foi aos 11 pontos, na liderança do Grupo B.

O Santo André, por sua vez, tem 10 pontos e está na terceira colocação do Grupo D, que tem o Palmeiras como líder.

A equipe da capital paulista ficou muito mais com a bola no primeiro tempo. Não conseguiu, porém, entrar na área do adversário –suas principais chances vieram a partir de cobrança de falta ensaiada, com Erison, aos 21 minutos, em chute que passou perto do gol defendido por Lucas Frigeri, e em tiro de fora da área de Rodrigo Nestor, aos 29, defendido pelo goleiro.

A equipe da casa quase abriu o placar após lambança da zaga São Paulina, aos 33 minutos. Gabriel Neves e Alan Franco se atrapalharam e a bola sobrou para o veterano Gerson Magrão, cara a cara com o goleiro Rafael. Ele, no entanto, demorou para armar o chute e Orejuela conseguiu travar a ação.

No segundo tempo, o São Paulo conseguiu trabalhar melhor a bola e teve mais chances: as melhores foram com Wellington, aos 5, chutando cruzado, e com Luciano , aos 25, que chutou na rede pelo lado de fora após bom passe de David.

Nos acréscimos, Luciano recebeu dentro da pequena área, limpou o marcador e chutou, mas viu Lucas Frigeri operar um milagre, com os pés. Na cobrança de escanteio após a defesa, porém, veio o gol do São Paulo.

O Santo André, durante a segunda etapa, mesmo antes de levar o gol, buscava contra ataques. Num que conseguiu encaixar, José Hugo chutou com perigo, aos 35 minutos. Mas foi só.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (8), às 19h30, quando, fora de casa enfrenta o Bragantino; o Santo André recebe o Água Santa no dia seguinte, às 18h.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 1 SÃO PAULO

Competição: sexta rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Dia e hora: 5 de fevereiro, domingo, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis Marques

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Dudu Vieira, Moisés Ribeiro (STA); David (SPA)

Gol: Alan Franco, aos 47 minutos do segundo tempo, para o São Paulo.SANTO ANDRÉ

Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã (Moisés Ribeiro), Dudu Vieira, Gerson Magrão (Nenê Bonilha) e Léo Ceará (Julio Vitor); Pablo (José Hugo) e Gabriel Taliari (Fernando Viana). Técnico: Vinícius Bergantin.SÃO PAULO

Orejuela (Juan), Alan Franco, Beraldo e Welington; Gabi Neves (Jhegson Méndez), Rodrigo Nestor (Galoppo) e Luciano; Caio Paulista (Wellington Rato), Pedrinho (David) e Erison. Técnico: Rogério Ceni.

(FOLHAPRESS)