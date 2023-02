Santa Cruz goleia e se classifica na Copinha Arasuper de Futsal

O Santa Cruz goleou a Escolinha do Pisica por 10 a 1 neste sábado, 4, na quadra da Assincra e se aproximou da classificação para a segunda fase do Sub-14 da Copinha Arasuper de Futsal. Na outra partida da rodada, a Escolinha do Flamengo venceu a time da escola Marilda Gouveia por WO. “O WO elimina a equipe da Marilda Gouveia. O professor errou o horário. O regulamento não perdoa e esse tipo de derrota elimina”, explicou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins. Outros resultados Sub-12 AME 1 x 1 Amigos Solidários Flamenguinho 8 x 0 B2 Esportes Sub-10 Furacão do Norte 4 x 1 Escola do Flamengo Rei Artur 8 x 1 Águias do Norte