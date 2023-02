Saiba quem senta ao lado de Anitta no Grammy 2023, que terá Adele e Beyoncé

- Publicidade -

A brasileira Anitta estará na cerimônia de entrega de estatuetas do Grammy 2023, a maior premiação da música, que ocorre este domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos. É a 65ª edição do evento.

Anitta, que concorre ao prêmio de artista revelação contra nomes como Latto e Maneskin, vai se sentar entre grandes estrelas.

Fotos de como os artistas devem ser dispostos nas mesas da premiação foram divulgadas à imprensa e mostram que a brasileira estará ao lado do rapper Jack Harlow, de quem é amiga. Anitta participou do clipe da faixa “First Class”, lançado por Harlow no ano passado.

A cantora estará próxima também de Adele, uma das queridinhas do Grammy, que vai se sentar na mesma mesa que Lizzo, do hit “About Damn Time”.

Beyoncé e Jay-Z, que são casados, devem se sentar juntos, como fazem em quase todas as premiações. A cantora, que anunciou uma turnê mundial para divulgar o álbum “Renaissance”, lidera as indicações deste ano com presença em nove categorias, incluindo a de álbum do ano.

Harry Styles, Bad Bunny e Lizzo estão entre os artistas que vão se apresentar nesta que é a 65ª edição do prêmio. Também foram confirmados, nesta quarta-feira, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Sam Smith e Kim Petras, Luke Combs e Steve Lacy. Todos esses nomes foram reconhecidos com indicações.

Viola Davis é uma das apresentadoras, junto com a primeira-dama Jill Biden e o ator The Rock. A primeira rodada de apresentadores também inclui Cardi B, Billy Crystal, Olivia Rodrigo e Shania Twain e James Corden.

(FOLHAPRESS)