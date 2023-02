Saiba como organizar e manter uma rotina de estudos

- Publicidade -

“Não existe uma fórmula de estudos pronta e que funcione para todo mundo. O que existe é disposição, dedicação e, principalmente, organização para que a tarefa de estudar seja eficaz e renda resultados positivos. Por isso, estabelecer uma rotina diária de estudo pode ser a solução para garantir a aprovação em provas, vestibulares ou concursos.

Se você ainda não planejou a sua rotina, veja algumas dicas de como colocá-la em prática. O importante é adequar seus horários para incluí-la.

1 – A primeira coisa é pensar na sua disponibilidade de tempo. Qual é o turno em que você estuda ou trabalha? Por exemplo, se você trabalha pela manhã, terá, via de regra, suas tardes disponíveis. A partir daí, a rotina começa a ser montada;

2 – Determine quantas disciplinas deverão ser estudadas e veja quantas horas no total você terá para encaixá-las. Tente estudar pelo menos duas horas ininterruptas com, no mínimo, meia hora para cada matéria;

3 – Faça um cronograma semanal. Coloque os dias da semana e encaixe as disciplinas de acordo com os horários que você estabeleceu para cada uma. Se você é estudante, o ideal é fazer o cronograma de acordo com as matérias dadas em sala de aula naquele dia – matéria dada é matéria revisada em casa;

4 – Cumpra seu plano de estudos de segunda a sexta. O sábado pode ser para resolução de exercícios de todas as matérias estudadas durante a semana, uma espécie de simuladão. No domingo, o estudante pode descansar.”

“5- Se você trabalha durante o dia, tente ter pelo menos duas horas de estudo após o serviço. Opte pelas matérias com as quais você menos se identifica. Use o final de semana para atualizar o estudo ou aprofundá-lo;

6 – Tente concentrar todo o material de estudo em um único lugar, seja no quarto ou escritório, seja na biblioteca. Estudar cada dia em um local diferente pode prejudicar a rotina e o desempenho;

7 – Resolva exercícios após o estudo de cada disciplina. Organize um resumo com as questões que você errou e com as devidas explicações sobre o porquê dos erros. Isso ajuda a evitá-los posteriormente;

8 – Faça pelo menos uma redação por semana e peça a um professor para corrigi-la. Caso não tenha o professor, peça a um colega ou familiares para ler o texto e apontar possíveis erros e acertos.

Como tudo na vida, nem sempre o que planejamos sai conforme o esperado e, com a rotina de estudos, é a mesma coisa. Pode acontecer de um dia todo o cronograma ir por água abaixo, mas não se desespere, com o tempo, a rotina passará a ser um hábito e será praticamente impossível não segui-la durante a semana.

Com informações Brasil Escola